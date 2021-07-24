Huawei, P50 Pro ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı

Huawei’in resmi Weibo hesabı üzerinden yapılan paylaşımda telefonun kamera performansı ortaya çıkıyor. Telefon serisi bu ayın sonlarında tanıtılacak ve daha öncesinde pek çok sızıntı da ortaya çıktı. Telefonun arka kamerasından çekilen bu fotoğraf karanlık olmasına rağmen detayların belli olmasıyla dikkat çekiyor. Zira bu fotoğraf telefonun kamera performansını da gözler önüne seriyor.

HUAWEI P50 PRO KAMERASINDAN YENİ BİR FOTOĞRAF GELDİ

Eskrim müsabakasından bir görüntüye yer veren Huawei , kullanıcıları detaylara odaklamak istiyor. Bu görüntü ‘heyecan verici anlarda her saniye önemlidir’ notuyla paylaşıldı. 29 Temmuz 2021 tarihinde tanıtılması beklenen telefon serisi, özellikle kamera tarafında oldukça iddialı. P50 Pro modelinin arkada dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor.