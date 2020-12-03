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HSK'nin 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 7:00 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 7:00

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 13 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Resmi Gazete'deki HSK Genel Kurulu kararında, başta FETÖ/PDY olmak  üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı,  oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı  olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik  toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının  sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı belirtildi.
 
Bu kapsamda, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen 13 hakim ve  cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak  üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.
 
Oy birliğiyle alınan karar için, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar  Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca, 10 gün içinde HSK Genel Kurulu  nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceği bildirildi.
 
HSK Genel Kurulu kararıyla meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların  isimleri şöyle:
 
"Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şakir Karataş, daha önce tedbiren  görevden uzaklaştırılan Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu, Gaziosmanpaşa  Hakimi Ahmet Şaldırdak, Kumluca Hakimi Gülşah Kavak, Bayburt Hakimi Havva Nur  Fidan, Muş Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora, Midyat Hakimi Kübra Tunçay,  Bingöl Cumhuriyet Savcısı Hayati Çetin, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Emrah Çiçek,  Eğil Hakimi Murat Çiçek, Şile Cumhuriyet Savcısı Habip Gündüz, Kuşadası  Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çevik ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı  Selahattin Yılmaz."
 
  
 

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HSK resmi gazete ihraç
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