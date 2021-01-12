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Hrant Dink davasında son dakika gelişmesi! Okan Şimşek yakalandı...

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 17:07 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 17:07

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.


Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili dönemin jandarma istihbarat  görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalandı. Manisa  İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul 14. Ağır Ceza  Mahkemesinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl  Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu  tespit etti. Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan  Okan Şimşek, emniyete götürüldü.
 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine  gönderildi.
 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine  ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta  yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı  İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan  Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
 

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