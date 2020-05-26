Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu? Hızlı tren seferi ne zaman başlıyor? İlk sefer ne zaman?

Corona virüs nedeniyle bir süre ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hızlı tren seferlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı. Peki, Hızlı tren fiyatları ne kadar oldu? Hızlı tren seferi ne zaman başlıyor? İlk sefer ne zaman? Hızlı tren fiyatları ne kadar oldu? İşte hızlı tren bilet fiyatları ve seyahat kriterleri...

Corona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk seferin ne zaman başlayacağını açıkladı.

Şehirler arası seyahat için bekleyen pek çok kişi de 'Hızlı tren fiyatları ne kadar oldu? Hızlı tren seferi ne zaman başlıyor? İlk sefer ne zaman?' sorularını merak ediyor. İşte hızlı tren bilet fiyatları ve merak edilenler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini perşembe günü başlatacaklarını belirterek, "İlk trenimizi perşembe sabah ı saat 07.00'de Ankara 'dan İstanbul 'a uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz" dedi.

HIZLI TREN SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK SEFER NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. İlk tren Bakan Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak.

Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası havayolu, denizyolu ve demiryollarında birçok ülke ile seferlerin durdurulduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupada görülmesinin ardından Türkiyede tüm uçakların yanı sıra yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiyeye girişini önemli oranda geciktirdi" dedi.

HIZLI TRENDE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hükümetin topyekun aldığı önlemler sayesinde koronavirüs salgınına karşı Türkiyenin büyük başarı sağladığını söyledi. Bu noktada normalleşme döneminin artık başladığını söyleyen Karaismailoğlu, tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hizmete açmaya başlayacaklarını açıkladı. Karaismailoğlu, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00de Ankaradan İstanbula uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz. Perşembe günü itibariyle YHT hatlarında günde 16 sefer yapmaya başlıyoruz. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek" diye konuştu.

'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULACAK'

Karaismailoğlu, 28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıkladı. Bu seferlerin 16'sının Ankara-İstanbul, 20'sinin Ankara-Konya, 6'sının Ankara-Eskişehir ve 6'sının da Konya -İstanbul arasında yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Perşembe günü itibariyle ise Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir , Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak" ifadesini kullandı.

'MASKE TAKILMASI ZORUNLU'

Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını kaydetti. Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını da belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz."

HIZLI TREN BİLET SATIŞLARI NASIL YAPILACAK?

Demir yolu sektöründe ise konvansiyonel ve YHT hatlarında 28 Mayıs itibarıyla başlaması planlanan seferler için hazırlıklar sürdürülüyor. Bu tarih itibarıyla yapılacak tren seferleri için biletler 25 Mayıs'ta satışa sunuldu.

Normalleşme sürecinde YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak.

Tren biletleri öncelikle temassız olarak mobil uygulama/internet sitesinden ya da gişelerden satın alınabilecek. Çağrı merkezi ve acentelerden bilet satışı yapılmayacak.

HES KODU ALAMAYANLARA BİLET SATIŞI YAPILAMAYACAK

Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak. YHT seferleri, sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatılacak.

HIZLI TREN BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatları

İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatları standart biletlerde 70.00 TL, Esnek biletlerde 84.00 TL, Business Standart biletlerde 101,50 TL ve Business Esnek biletlerde 122,00 TL’dir. Farklı yaş gruplarına göre indirim oranları da mevcuttur.