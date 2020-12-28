Hipospadias (Peygamber sünneti, doğuştan sünnetli) nedir?

Halk arasında doğuştan sünnetli ve peygamber sünneti olarak adlandırılan hipospadias, idrar deliğinin aşağıda olması durumudur. Normalde penisin uç kısmında bulunan idrar deliği yenidoğan bebeklerde genetik faktörler, çevresel nedenler ve hormonlara bağlı olarak daha aşağı bir konumda bulunabilir. Yenidoğanların 1/125’inde görülen hipospadias hastalığının dereceleri mevcuttur.

Hipospadiasın hafif derecede olduğu hastalarda idrar deliği penis ucuna yakındır. Daha ileri vakalarda ise idrar deliği penis üzerinde herhangi bir yerde olabilir. Bu nedenle doğuştan sünnetli olarak adlandırılan çocuklar idrarını oturarak yapmak zorundadır. Okul çağındaki çocuklarda bu durum psikolojik sorunlara neden olabilir.

Hipospadias hastalığı ile birlikte peniste kısalık, kasık fıtığı, idrar yolu problemleri de sıklıkla görülmektedir. Hipospadias kısırlığa neden olmaz, bu hastalıkla ilgili yapılan operasyon da kısırlık riski taşımaz. Ancak hipospadias tedavi edilmediği takdirde ileriki zamanlarda iktidarsızlık sorunu ortaya çıkabilir.

Peygamber sünnetinin belirtileri nelerdir?

• Sünnet derisinin penis başının alt kısmında olmaması.

• İdrar kanalının penisin ucu yerine alt yüzünde veya daha geride olması.

• Penis başının yassılaşması.

• Ereksiyon durumunda penisin aşağı doğru kıvrılması.

• İdrar kanalının yerleşim yeri nedeniyle karşı tarafa doğru idrar yapılmasının mümkün olmaması.

• Erişkin yaşa kadar tedavi edilmeyen hipospadiaslı kişilerde cinsel fonksiyon bozuklukları yaşanması.

Peygamber sünnetinin tedavisi nasıl yapılır?

Hipospadias hastalığının tedavisi için cerrahi müdahale gerekmektedir. Doğumdan sonra hipospadias tanısı konulan bebek için en uygun ameliyat zamanı 6. ay ile 1,5 yaş arasıdır. Bununla birlikte daha geç tanısı konulan veya ameliyatı aksatılan büyük çocuklarda da hipospadias ameliyatı yapılabilir.

Hipospadias sorunu olan çocukların sünnet ettirilmesi gerekmektedir. Sünnet derisi idrar kanalı yapılmasında ve penis önünün kapatılmasında kullanıldığı için hipospadias tedavisinde gereklidir. Ameliyat sonrası hastanede kalış ve sonda bırakılma süresi çocuğun genel sağlık durumuna göre belirlenir. Ameliyat sonrası bebeklik çağında dikişlerin açılması, kanama ve enfeksiyon, çocukluk çağında ise darlık stenoz, fistül ve peniste aşağı doğru evrilme gibi komplikasyon riskleri vardır.

Peygamber sünneti tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi alanlarındaki uzman hekimler tarafından tedavi gerçekleştirildiği takdirde komplikasyon riski azalmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir.