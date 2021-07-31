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Heyecanlandıran keşif! Balıkesir'de bulundu, tam 2 bin 400 yıllık...

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 17:58

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıllık pitos (küp) mezar bulundu.


Kazdağları'nın eteklerindeki antik kentte, Kültür ve Turizm  Bakanlığının desteği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda  yürütülen 21. dönem kazıları sürüyor.
 
Kazılarda, biri 2 bin 400 yıllık pitos, diğeri 2 bin 200 yıllık olduğu  tahmin edilen, doğrudan toprağa gömülmüş mezar ortaya çıkarıldı.
 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve  Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgınında yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
 
Antandros'taki kazıların iki alanda yürütüldüğünü, bunlardan birisinin  yamaç ev olarak değerlendirilen Roma villası olduğunu anlatan Polat, şöyle  konuştu:
 
"Yamaç evde Roma villasının konumlandığı bir üst terasta çalışmalara  yeni başladık. Orası yeni bir sektör olarak devreye girdi. Nekropolis'teki  çalışmalarımız da aynı alanda sürdürülmekte. Şu anda arkadaşların arkada  çalıştıkları alan bir 'pitos' mezar. Milattan önce 4. yüzyıla ait olduğunu  düşünüyoruz. Şu an bir bireyin kafatasına ilişkin bulgular gelmeye başladı. Daha  henüz mezar hediyesine ulaşamadık."
 
Nekropolisteki diğer çalışma alanında da doğrudan toprağa gömülmüş bir  mezarı açığa çıkarmaya çalıştıklarını belirten Polat, Antandros'ta pitos, lahit,  çatı kiremiti ya da doğrudan toprağa gömme gibi çok farklı ölü gömme  geleneklerini görmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

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Balıkesir Edremit Altınoluk
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