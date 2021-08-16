Hesaba yatırılıyor, zam geldi! 1.797 lira

Zam geldi. Ödeme miktarı 1.797 TL'ye yükseltildi. Paralar bugün yatırırılıyor. Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı. Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizden birisi. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.
'1797 TL'YE ÇIKARILDI'
Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657,86 TL’den 1797,97 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını aktardı. Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, "968,2 milyon TL evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.
EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?
Evinde hasta, engelli veya bakıma muhtaç yakını olanlara yani bakımlarını üstlenen kişilere verilen evde bakım parası verilmektedir. Ancak evde bakım parası alabilmek için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Peki, kimler de bakım parası alabilir?
– Evde hastası ve ağır engelli raporu olanlar,
– Başkasının bakımı ve yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyenler,
– Tek başına beslenme, giyinme, tuvalet gibi hayati ihtiyaçları gideremeyen hastalara bakanlar maaş alabilmektedir.
EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?
Evde bakım parasına başvurabilmek için;
– Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
– Engelli ile aynı evde yaşayan iş yeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
– 1 tane fotoğraf,
– Engelli Sağlık Kurulu raporu,
– Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu – İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
– Boşanma halinde boşanma kararı,
– Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı gerekmektedir.
ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Evde bakım parası TC kimlik numarasına göre yatırılıyor.