HES kodu SMS ile nasıl alınır? Uçak, otobüs ve tren seyahatlerinde kullanılacak HES kodu alma ve sorgulama!

Otobüs, uçak, tren ya da özel araçla yapılacak şehirler arası seyahat izninin HES koduna bağlanmasının ardından, HES uygulaması yoğun bir şekilde aranmaya başladı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve SMS üzerinden alınan seyahat izni kodu olmadan vatandaşlar şehirler arası ziyaret yapamayacak. HES kodu almadan şehirler arası ziyaret iznin verilmemesi üzerine il değiştirecek vatandaşlar HES kodu nasıl alınıyor, HES kodu özel araç içi geçerli mi, SMS ile HES kodu nasıl alınır? Sorularına arama motorları üzerinden cevap arıyor. İşte HES kodu alma hakkında merak edilenler…

Şehirler arası seyahat için önemli olan HES kodu, yazın gelmesiyle tatil yapacakların ve il dışına çıkacakların ana gündem maddesi oldu. Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS üzerinden alınan HES kodu otobüs, uçak ve tren yolculuklarında kullanılacak. Telefonla corona virüsü vaka takibine olanak sağlayacak olan Hayat Eve Sığar Uygulaması üç operatör ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle ortaya çıktı. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma ve HES kodu sorgulama hakkında merak edilenler…

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI BİLGİLENDİRMESİ

HES kodunu, Bakan ”Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.” şeklinde duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı’ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

* Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

* Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır.

* Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.

KISA MESAJLA HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek.

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HES KODU SORGULAMA