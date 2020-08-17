Hepatobilier ultrason nedir?

Hepatobilier ultrasonu, karaciğer, safra kesesi ve safra yollarının görüntülendiği bir ultrason yöntemidir. Dalak da bu sisteme dahil olarak değerlendirilmelidir. Ultrason ile bu alanların değerlendirilmesi için en az 8 saatlik açlık gereklidir. Hepatobilier ultrason ağrılı bir yöntem değildir, radyasyon içermez. Yaklaşık olarak 15-30 dakika içinde ultrason görüntülemesi tamamlanır.

Hangi organ incelenir?

Karaciğer, vücudun toksin temizleme mekanizmalarının olduğu büyük bir organdır. Vücut, toksinleri karaciğer yoluyla atmaya çalışırken bazen bu organ hasarlanabilir. Karaciğer yağlanması ve karaciğer sirozu bu hasarlanmanın en az ve en çok iki uç noktasıdır. Karaciğer ultrasonu ile karaciğer yağlanması, vücuda alınan fazla kalorinin karaciğerde birikmesi sonucu oluşur. Yağlanma, derecesine göre karaciğerin büyümesine, en sonunda da enzimlerinde yükselmeye neden olabilir. Bu nedenle karaciğerin ultrasonla takip edilip gerekli önlemlerin alınması, karaciğer enzimlerinde bozulma oluşmadan koruyucu tedbirlerin devreye girmesine olanak sağlar. Ayrıca karaciğerde kistler, kendi kanseri veya başka organların kanserlerinin bu organa yayılımı yani metastaz da görülebilir. Yıllık kontroller bu anlamda çok önemlidir.

Safra yolları da ultrason ile incelenir. Safra yolları, karaciğer içinde ve dışında bulunan, kan damarlarından ayrı, safra kesesi ile bağlantılı damar sistemidir. Safra yollarını ilgilendiren, halk arasında en çok bilinen hastalık safra kesesinde oluşan taştır. Bunların dışında safra kesesinde polip, kese duvarında kalınlaşma gibi başka problemler de ultrason ile ayrıntılı olarak incelenebilir.

Dalak, karaciğer büyümesi yapan nedenlerle büyüyebilirken bazen nedensiz şekilde de büyüyebilir. Hepatobilier ultrason sırasında dalak mutlaka değerlendirilmelidir. Büyümenin dışında bazen dalakta da kistler ve nadir de olsa kanserler olabilir. Ayrıntılı bir inceleme sonradan meydana gelebilecek büyük sıkıntıların önüne geçmek için önemlidir.