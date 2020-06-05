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HDP'ye yakınlığıyla bilinen derneğin yöneticisi uyuşturucudan tutuklandı

AA |  05 Haziran 2020 Cuma - 23:34 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 23:34

Van'da HDP ve DBP yöneticileri ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyelerinin katıldığı kongrede Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) başkanlığına seçilen C.A'nın aracında 1 kilogram 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele  çalışması yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balaban Yol Kontrol  Noktası'nda şüphe üzerine C.A. yönetimindeki araç durduruldu.
 
Aramada, aracın motor aksamında zulalanmış 1 kilogram 990 gram  sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan araştırmada, C.A'nın 25 Eylül 2019'da  HDP'li belediye  başkanları, HDP ve DBP yöneticileri, DTK üyelerinin katıldığı kongrede, Van Dil  Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) birinci olağanüstü kongresinde  yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, C.A'nın dernek tüzel kişiliğini ve  başkanlığını uyuşturucu ticaretini gizlemek için kullandığı belirlenmiştir.  C.A'nın ayrıca hakkında 9 ayrı suçtan kaydının olduğu, terör örgütüne üyelik ve  uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda  C.A'nın dernek başkanlığını yaptığı DİSA-DER isimli dernekte adli  makamlardan  alınan karara istinaden 5 Haziran 2020 tarihinde arama yapılmış, bölücü terör  örgütünü öven mahiyette 8 kitap ele geçirilmiştir."
 
Açıklamada, C.A'nın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği  bildirildi.
 

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PKK/KCK HDP dernek
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