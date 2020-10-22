22 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.203 -0.67 EURO 9,3800 1.25
USD 7,9250 1.44 ALTIN 485,480 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı

22 Ekim 2020 Perşembe - 17:23 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 17:23

HDP Diyarbakır il eş başkanlarının gözaltına alındığı açıklandı.


Detaylar geliyor...

ETİKETLER

hdp diyarbakır gözaltı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.