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Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF ile bir anlaşma imzalanmadı

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 13:44 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 13:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF SDR (Special Drawing Rights-Özel Çekme Hakkı) tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığını belirterek, "Türkiye'ye, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır." açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında IMF SDR  tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat  yapıldığı kaydedildi.
 
Türkiye'nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olduğuna işaret edilen  açıklamada, ülkenin bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payı bulunduğu  bildirildi.
 
Açıklamada, IMF'in 23 Ağustos 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık  SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığına işaret  edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır.  Örneğin bu son tahsisatla, ABD'ye 112,9 milyar dolar, Almanya’ya 36 milyar dolar,  Güney Afrika’ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır.  Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis  edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine  girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR  tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte,  Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki hesaplarında  takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden  (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir."
 
  
 

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