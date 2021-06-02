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Hazal Filiz Küçükköse ilişki şartını açıkladı!
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün bir kozmetik mağazasında görüntülendi. Makyaj ürünlerini deneyen güzel oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.
'Zemheri', 'Kara Sevda', 'Beni Affet' gibi dizilerle adını duyuran oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, gazetecilere çok fazla makyaj ürünü kullanmadığını ve naturallikten yana olduğunu söyledi.