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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 10:34 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 10:34

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nın  Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
 
Kraterde meydana gelen patlamanın kaydedildiği görüntülerde, kraterin  lavla kaplandığı ve dalgalı volkanik gaz bulutlarının havaya yükseldiği gözlendi.
 
Patlamanın evlerin bulunduğu bölgede olmadığı, lavların tamamının  Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
 
USGS yetkilisi Ken Hon yaptığı açıklamada, lavların yerleşim yerine  doğru hareket ettiğine yönelik işaret görülmediğini belirterek volkan  faaliyetlerinin parkın içinde olduğunu bildirdi.
 
Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada  olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.
 
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana  patlamalar oluyor.
 

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