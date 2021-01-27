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Hava kirliliğinin, göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 17:38 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 17:38

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, hava kirliliğindeki artışın görme bozukluklarına neden olabileceği ortaya konuldu.


The Hill gazetesinin haberine göre, İngiliz bilim insanları, yaşa  bağlı görme bozukluğunun, artan hava kirliliğiyle de bağlantılı olduğunu ortaya  koyan bir araştırma yürüttü.
 
Uzmanlar, 40-69 yaş aralığındaki 115 binden fazla gönüllünün katıldığı  çalışmada, havadaki nitrojen dioksit ve nitrojen oksitlerin, görme bozukluğuna  neden olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) veya retinada bozulmayla  bağlantılı olup olmadığını inceledi.
 
Araştırma çerçevesinde, gönüllü raporları ve insan gözünü incelemek  için kullanılan spektral alan optik koherens tomografisi ile retina hasarı  ölçüldü.
 
Uzmanlar, partikül madde içindeki nitrojen oksitler ve nitrojen  dioksitleri ölçerek her katılımcının ulusal veri tabanında kayıtlı adreslerindeki  hava kirliliği tahminleriyle karşılaştırdı.
 
Araştırma sonucunda, daha yüksek miktarda ince partikül maddeye veya  az miktarda partikül parçacıklarına maruz kalan katılımcıların daha fazla görme  sorunu yaşadığı gözlendi.
 
Bilim insanları, ortalama 2,5 mikrometrelik partikül maddeye yüksek  dozda maruz kalan katılımcıların, yaşa bağlı makula dejenerasyonu yaşadığını  bildirme olasılığının yüzde 8 daha yüksek olduğunu belirtti.
 
Araştırmada ayrıca daha yüksek partikül madde seviyesinin daha ince  pigmentli retina tabakası ile ilişkili olduğu da kaydedildi.
 
Araştırmanın ayrıntıları "British Journal of Orhthalmology" dergisinde  yayımlandı.
 

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Hava kirliliği göz sağlığı olumsuz etki
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