Hatay İskenderun’da ne oldu? Hatay İskenderun’da yaşanan bomba patlama olayı nasıl oldu? (Hatay İskenderun son dakika haberleri)

Hatay İskenderun’da bir patlama meydana geldi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı açıklamasında, "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerine yer verdi. Hatay Valiliği ise yaptığı açıklamada patlamada herhangi bir can kaybı meydana gelmediğini bildirirken, Hatay Valisi Rahmi Doğan da, olayla ilgili yaptığı açıklamada Amanos dağlarında terör örgütü PKK'nın varlığına son verildiğini belirtti.

Hatay İskenderun’da ne oldu? Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı. İşte Hatay patlamasında son durum ve son dakika haberleri…

HATAY İSKENDERUN’DA PATLAYAN BOMBA İLE İLGİLİ SON DURUM

SOYLU: İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyonun sürdüğü belirtildi.

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı.

HAYAT VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

HATAY VALİSİ: AMANOS'TA PKK'NIN VARLIĞI SONA ERMİŞTİR

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı yeni açıklamada Amanos dağlarında terör örgütü PKK'nın varlığının sona erdirildiğini belirtti. Vali Doğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

22 Ağustos'ta güvenlik birimlerimiz yapılan operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirilmişti, 18 Ekim'de 4 terörist etkisiz hale getirildi. 19 Ekim tarihinde 1 terörist sağ, 1 terörist ölü olarak yakalamıştık. Sağ olarak yakalamış olarak yakalandığımız terörist HDP'li Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik, bugün itibarıyla tutuklanmıştır. 4 kişilik grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül diğeri 10 Ekim'de Münbiç'ten kalkarak Avanos dağına indiklerini tespit ettik. 19 Ekim tarihinde güvenlik güçlerimizin çalışması neticesinde 1 teröristi etkisiz hale getirdik diğerini yakaladık. Bugün sabah saat 11.00 sularında teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu. Bugün İskenderun'a inen 2 terörist, Amanos dağlarında güvenliklerimizin sıkıştırılması sayesinde yaşanan bir olaydır. Araçtan inerken bir terörist imha edildi, kendisini patlattı. ikinci terörist etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Amanos dağlarında PKK terör örgütü imha edilmiştir. Bunu gönül rahatlığı içerisinde söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerinizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybı olmadan neticeyi aldılar, birkaç yaralı var, bunların hayati tehlikesi bulunmamakta.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen patlamayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

EGM’DEN TERÖR EYLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, vatanı parçalamak, milleti bölmek isteyen hainlere izin verilmediğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda Türk bayrağı grafiği ile Hatay ve İskenderun etiketleri de kullanıldı.