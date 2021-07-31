Hastaneye giden milyonları ilgilendiriyor! SGK duyurdu! Ek ücret ödenmiyor...

SGK'dan milyonları ilgilendiren açıklama! Hastane giden herkesi kapsıyor. Ücret alınmaması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanede mağduriyet yaşanmaması için bu konuda merak edilen sorulara açıklık getirdi. İlave ücretlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen oranları geçmemesi gerekiyor. Geliri düşük vatandaşlardan kesilen katılım payı iade ediliyor. Acil servise başvuran kanser hastalarından hiçbir ilave ücret alınmıyor ve acil servislere başvuruda katılım payı ödenmiyor. Özel sağlık hizmeti veren yerlerde 15 lira olan katılım payı üniversite hastanelerinde 8 lira. Sigortalı, emekli diş protez katılım bedelinin yüzde 10'u ödeniyor, bir reçetede üç kutuya kadar 3 lira alınıyor.