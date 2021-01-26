Harry Potter dizi mi oluyor? HBO Harry Potter dizisi için harekete geçildi!

Harry Potter dizi mi oluyor? Harry Potter adlı kitaptan sinemaya uyarlanan Harry Potter film serisi dizi oluyor. HBO Max ve Warner Bros. Harry Potter'ın dizisi için harekete geçti.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre; Harry Potter dizisi için çalışmalar başladı. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, WarnerMedia'ya bağlı olan HBO Max, Harry Potter dizisi için senaristlerle görüşme aşamasında. Daha önce ise Yüzüklerin Efendisi filminin dizi olacağı açıklanmış vecorona virüs nedeniyle ertelenen projenin çekimleri başlamıştı.

İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap halinde yazılan fantastik roman serisi Harry Potter ve bu kitaplardan uyarlanan film serisi. Dünya çapında elde ettiği başarı ve yakaladığı satış rakamlarıyla çığır açmayı başaran ve edebiyat tarihine geçen Harry Potter serinin dizi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Harry Potter dizisi için çalışmalara başlandı. WarnerMedia'ya bağlı olan HBO Max, Harry Potter dizisi için çalışmalara başladı ve şu anda senaristlerle görüşüyor. Kaynaklardan alınan bilgilere göre HBO Max, halihazırda senaryo fikirlerini söyleyen yazarlarla görüşmüş.