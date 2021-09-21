Harika Avcı bıçak altına yattı! Son görüntüsü...

80’li yıllara güzelliğiyle damga vuran Harika Avcı ’nın son görüntüsü ortaya çıktı. Türk sineması ve sahnelerin en güzel isimlerinden Harika Avcı bıçak altına yattı.

Bir süredir gözlerden uzak olan sanatçının son fotoğrafı TV8 'de yayınlanan "2. Sayfa" programında ekrana geldi.

Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olan Harika Avcı radikal bir karar aldı.