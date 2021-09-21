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Harika Avcı bıçak altına yattı! Son görüntüsü...

21 Eylül 2021 Salı - 14:48 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 14:48

Türk sinemasının en güzel isimlerinden Harika Avcı'nın son görüntüsü ortaya çıktı.


80’li yıllara güzelliğiyle damga vuran Harika Avcı’nın son görüntüsü ortaya çıktı. Türk sineması ve sahnelerin en güzel isimlerinden Harika Avcı bıçak altına yattı.
 
Bir süredir gözlerden uzak olan sanatçının son fotoğrafı TV8'de yayınlanan "2. Sayfa" programında ekrana geldi.
 
 
Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olan Harika Avcı radikal bir karar aldı.
 
Eski günlerine dönmek isteyen Avcı’nın ilk işi fazla kilolarından kurtulmak oldu. Bir hayli kilo olan ünlü isim bıçak altına yattı. O görüntüler ilk kez paylaşıldı. Avcı'nın sahnelere de geri döneceği gelen bilgiler aras
ında...
 
 
 

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