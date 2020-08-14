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Halkbank'tan yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar

14 Ağustos 2020 Cuma - 21:37 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 21:37

Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL kar elde ederek her alanda güçlü bir performans ortaya koydu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 22’sinden esnaf ve sanatkarlarımız yararlandı. Esnaf Destek Paketi kapsamında 720 bin esnafımıza 17,8 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 540 binden fazla esnafımıza da 10,2 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi" dedi.


Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL net kar  elde etti.  Halkbank açıklamasına göre, yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü  138,7 milyar TL artırarak geçen sene sonuna göre yüzde 30,3 artış sağlayan banka,  595,7 milyar TL aktif büyüklük ile bankacılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi.  İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ  Bankacılığı alanında ise yüzde 22,3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Toplam  mevduatı 400 milyar TL'ye ulaşan Halkbank, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL kar  elde ederek her alanda güçlü bir performans ortaya koydu.
 
Banka, toplam kredi ve toplam mevduat sıralamasında olduğu gibi, aktif  büyüklük bazında da Türkiye'nin ikinci büyük bankası oldu. Yılın ilk yarısında  toplam kredilerde yüzde 30,8 artış sağlayan bankanın mevduattaki büyümesi ise  yüzde 34,3 seviyesine ulaştı. Reel sektöre desteği rekor seviyeye yükselen  Halkbank'ın ikinci çeyrek sonunda KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde  22,3 olarak gerçekleşti.  Halkbank pandemi sürecinde KGF teminatlı İşe Devam Kredi Desteği - Can  Suyu İşletme, İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi, Çek Ödeme  Destek Kredisi, Maaş Ödeme Destek Kredisi ve Bireysel Temel İhtiyaç Destek  Kredisi gibi birçok yeni ürünle firmaların ve vatandaşların yanında oldu. Pandemi  sürecinde 1,5 milyon yeni müşteri kazanan Halkbank, KOBİ ölçeğinde birçok firmayı  daha müşteri olarak portföyüne kattı.
 
 
  Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,  ikinci çeyrekte pandemiyle mücadeleyi başarıyla yöneten Türkiye'nin, normalleşme  adımlarıyla birlikte yeniden büyüme ivmesi kazandığını belirtti.  Arslan, "Salgını ekonomik anlamda en az hasarla atlatan ülkelerden  biri olduk. Tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşen bu dönemde,  müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar verdik. Ekonomik İstikrar  Kalkanı kapsamında, 3 milyon kişi ve kuruma verdiğimiz destek kredi ötelemeleri  ile birlikte 120 milyar TL'yi aştı. Türkiye'nin bize güvenini boşa çıkarmadığımız  için mutluyuz. Halkımız varsa biz de varız, çünkü biz 82 yıldır 'Önce Halk, Sonra  Bankayız'." ifadelerini kullandı.
 
Halkbank'ın nakdi kredileri içinde, bireysel krediler hariç, KOBİ  Kredilerinin payının yüzde 54 olduğunu belirten, Arslan, "KOBİ’lerin başarı ve  istikrarını; girişimciliğin teşviki, inovasyonun gelişimi ve sosyal dengenin  sürekliliği için oldukça önemli buluyoruz. Bu sebeple de kamu bankaları olarak,  reel sektörü stratejik hedeflerle destekleyerek bankacılık sektörüne öncülük  ediyoruz. Yüksek katma değerli üretimi desteklemek üzere, ihracata ve istihdama  yönelik verdiğimiz destekler, güçlü ekonominin güçlü kurumları olduğumuzu bir kez  daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
 
 "Biz esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdik"
 
  Arslan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlara finansal desteğini  sürdüreceğini, ticari hayatın olağan akışını sürdürmek için küçük işletmelerin  maddi anlamda elini rahatlatacak çalışmalara devam edeceğini aktardı. Esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdiklerini  kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:  "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin  yüzde 22’sinden esnaf ve sanatkârlarımız yararlandı. Esnaf Destek Paketi  kapsamında 720 bin esnafımıza 17,8 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi  kullandırdığımız bu dönemde, 540 binden fazla esnafımıza da 10,2 milyar TL Paraf  Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca,  Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve  sanatkârlarımızın kullanmış olduğu kredilerden doğan borç ödemelerini de üç ay  süreyle erteledik. İktisadi faaliyetin normalleşme sürecinde, ekonominin tüm  paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi  sürdüreceğiz."
 
 Arslan, bireysel müşterilerine destekte, hız kesmediklerini vurguladı.
 
 Pandemi esnasında edindikleri deneyimi normalleşme adımlarıyla  birlikte daha da ileriye taşıdıklarını belirten Arslan, "Türkiye tarihinin en  düşük konut kredisi faiz oranlarını sunduğumuz Avantajlı Konut Kredisi ile 55 bin  müşterimize 12,9 milyar TL kredi kullandırdık. Birlikte el ele vererek, konut  satışında tarihin en yüksek haziran ayı rakamlarına ulaştık. Yerli Üretime Özel  Taşıt Kredisi ve 2. El Taşıt Kredisi kampanyalarımız ile de taşıt almak isteyen  ticari ve bireysel müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca,  devreye aldığımız Sosyal Hayata Destek Kredisi ve Tatil Destek Paketleri  sayesinde normalleşme sürecine verdiğimiz destek ile piyasadaki canlılığın yılın  ikinci yarısında artarak devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
 Dijital bankacılık ve Paraf Kart konusunda kendilerine yeni hedefler  koyduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti: "Alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılık alanında  sunduğumuz üstün hizmet, pandemi sürecinde bizlere büyük bir avantaj sağladı ve 1  milyondan fazla müşterimiz kredilerini bu kanallar aracılığıyla kullandı. Giderek  gençleşen müşteri profilimizin talep ve beklentilerini karşılamak üzere yeni  yatırımlar yapıyoruz. Tüketici davranışlarını yakından gözlemlediğimiz bu  dönemde, Paraf Kart'ı geliştirecek çalışmalar da başlattık. Paraf Dual ile banka  kartı ve kredi kartını tek kart haline getirerek müşterilerimize önemli bir  kullanım kolaylığı sağladık. Hem bireysel müşterilerin hem işletmelerin  kullanımını artırarak Paraf Kart’ı ticari hayatın en aktif kartı yapmak  istiyoruz."
 
  
 

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Halkbank kar Osman Arslan
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