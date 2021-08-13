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Halkbank resmen duyurdu! Krediler...

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 8:33 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 8:33

Halkbank resmen açıkladı. Dev banka yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 716,5 milyar liraya yükseltti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan "Yüzde 21,3 seviyesindeki KOBİ Kredileri pazar payımızla sektördeki lider konumumuzu koruduk. Üreten Türkiye’nin güçlü bankası olarak KOBİ Bankacılığı alanında 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koymaktayız" dedi.


 Halkbank'ın, 2021 Haziran sonu itibarıyla aktif  büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,3 artarak 716,5 milyar lira  olarak gerçekleşti. 
 Halkbank açıklamasına göre, yılın ikinci çeyreğinde başta kadın  girişimciler olmak üzere KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik uygulamalarını  çeşitlendiren Banka, toplam kredilerini yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar liraya  yükseltirken, toplam mevduatını da yüzde 26,8 büyüterek 507,3 milyar lira  seviyesine getirdi.
 Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,  “Halkbank olarak bu dönemde toplam kredilerimizi yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar  TL'ye yükselterek, reel sektörün finansmana erişimine güçlü şekilde destek  vermeyi sürdürdük.” ifadelerini kullandı.  Bu dönemde mevduat sahiplerinin Halkbank’a büyük ilgi gösterdiğine  dikkati çeken Arslan, “Toplam mevduatımızı yüzde 26,8 büyütme başarısı göstererek  507,3 milyar TL seviyesine getirdik ve aktif büyüklüğümüzü de yüzde 20,3 artışla  716,5 milyar TL’ye taşıyarak Türkiye finans sektörüne yön veren öncü kurumlardan  biri olma misyonumuzu sürdürdük.” açıklamasında bulundu.
 
Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ kredilerinde son bir yılda 83  milyar TL kredi kullandırımı yapılarak 204,2 milyar TL’lik kredi bakiyesine  ulaşılmıştır. Yüzde 21,3 seviyesindeki KOBİ Kredileri pazar payımızla sektördeki  lider konumumuzu koruduk. Üreten Türkiye’nin güçlü bankası olarak KOBİ  Bankacılığı alanında 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin  şekilde ortaya koymaktayız.
 
Son 1 yılda 9 yeni şube
 
 Başarılı finansal sonuçların oluşmasında dijital dönüşüme zamanında  yaptığımız yatırımların ve bu yolda aldığımız mesafenin de önemli bir payı  bulunmaktadır. Pandemi döneminde dijital ve mobil bankacılık kullanımı katlanarak  artmıştır. 2021 Haziran sonu itibarıyla mobil şube, internet bankacılığı, SMS,  ATM ve Halkbank Dialog dijital kanallarımızdaki üye sayımızı artırdık. Banka  organizasyon yapısında da Dijital Dönüşüm ve Dijital Bankacılık hizmetlerini öne  çıkaracak şekilde değişiklik gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra geleneksel  bankacılık hizmet kalitemizi de koruduk ve son 1 yılda 9 yeni şube açarak hizmet  ağımızı genişlettik ve şube sayımızı 1.015’e yükselttik."
 
Yılın ikinci çeyreğinde bankanın faaliyetleri açısından yoğun bir  dönem geçirdiğini bildiren Arslan, şunları dile getirdi:  "Yeni yaşımıza girerken kuruluş misyonumuza uygun şekilde, toplumun  farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklandık. Bu dönemde özellikle  kadın girişimcilerimize sağladığımız avantajlı finansal desteklerle, bankacılık  sektöründe pozitif şekilde ayrıştık. Kadın Girişimci Kredi Paketimizi, yurt  çapında düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantılarımızla duyurmaya devam ettik ve  bu desteğimizden faydalanarak, olağanüstü işlere imza atan kadın  girişimcilerimizin başarı hikayelerine şahit olduk. Bursa’dan Gaziantep’e,  Antalya’dan Samsun’a dek kadınlarımız, sağladığımız finansal desteği yatırıma,  istihdama ve ihracata dönüştürmektedir. Ortaya çıkan ilham verici örnekler  kadınlarımıza yönelik yeni destekler üretme konusunda bizleri teşvik etmektedir.  Ayrıca Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizi hayata geçirerek, kooperatif çatısı  altında faaliyet gösteren kadınlarımızın önündeki finansal engelleri aşmaya  yöneldik. ‘Üreten Kadının Bankası’ anlayışıyla kadın girişimcileri destekleyecek  yeni ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz."

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