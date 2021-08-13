Halkbank resmen duyurdu! Krediler...

Halkbank'ın, 2021 Haziran sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,3 artarak 716,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Halkbank açıklamasına göre, yılın ikinci çeyreğinde başta kadın girişimciler olmak üzere KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik uygulamalarını çeşitlendiren Banka, toplam kredilerini yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar liraya yükseltirken, toplam mevduatını da yüzde 26,8 büyüterek 507,3 milyar lira seviyesine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan , “Halkbank olarak bu dönemde toplam kredilerimizi yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar TL'ye yükselterek, reel sektörün finansmana erişimine güçlü şekilde destek vermeyi sürdürdük.” ifadelerini kullandı. Bu dönemde mevduat sahiplerinin Halkbank’a büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Arslan, “Toplam mevduatımızı yüzde 26,8 büyütme başarısı göstererek 507,3 milyar TL seviyesine getirdik ve aktif büyüklüğümüzü de yüzde 20,3 artışla 716,5 milyar TL’ye taşıyarak Türkiye finans sektörüne yön veren öncü kurumlardan biri olma misyonumuzu sürdürdük.” açıklamasında bulundu.

Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Esnaf kredilerinin de dahil olduğu KOBİ kredilerinde son bir yılda 83 milyar TL kredi kullandırımı yapılarak 204,2 milyar TL’lik kredi bakiyesine ulaşılmıştır. Yüzde 21,3 seviyesindeki KOBİ Kredileri pazar payımızla sektördeki lider konumumuzu koruduk. Üreten Türkiye’nin güçlü bankası olarak KOBİ Bankacılığı alanında 83 yıldır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkımızı etkin şekilde ortaya koymaktayız.

Son 1 yılda 9 yeni şube

Başarılı finansal sonuçların oluşmasında dijital dönüşüme zamanında yaptığımız yatırımların ve bu yolda aldığımız mesafenin de önemli bir payı bulunmaktadır. Pandemi döneminde dijital ve mobil bankacılık kullanımı katlanarak artmıştır. 2021 Haziran sonu itibarıyla mobil şube, internet bankacılığı, SMS, ATM ve Halkbank Dialog dijital kanallarımızdaki üye sayımızı artırdık. Banka organizasyon yapısında da Dijital Dönüşüm ve Dijital Bankacılık hizmetlerini öne çıkaracak şekilde değişiklik gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra geleneksel bankacılık hizmet kalitemizi de koruduk ve son 1 yılda 9 yeni şube açarak hizmet ağımızı genişlettik ve şube sayımızı 1.015’e yükselttik."