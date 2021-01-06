Halkbank resmen duyurdu! Faiz...

Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Halk Bankası ile başlattığı "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" projesi kapsamında, hayata geçirilen protokolün sağladığı imkanlarla alıcı ve satıcılar arasındaki tedarik zincirinin aksamadan devamının mümkün olacağını belirterek, "Mevduat faizlerinin altında bir oranla kullanılacak kartla yapılan alışverişlerde 18 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Böylelikle üyelerimiz 540 güne kadar vade imkanıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticaretini sürdürebilecek." bilgisini paylaştı.

Söz konusu protokolün reel sektörü rahatlatacak önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baran, "Alıcının ve satıcının ticari hayattaki risklerini ve aklındaki şüphelerini ortadan kaldırarak problemlere çözüm yolu sunan bir anlaşma imzaladık. Halk Bankası'nın kartlı ödeme sistemiyle, alıcı ve satıcı güven içinde alışveriş yapacak. Satıcılar, 'malımı sattım ama paramı tahsil edebilir miyim?' endişesi duymayacak, alıcılar da 'tedarikimi sağladım ama ödeme yapabilecek miyim?' kaygısından kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren reel sektör için kamu bankalarının desteğinin önemli olduğuna dikkati çekti.

FİNANSMAN İHTİYACI KARŞILANACAK

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Halk Bank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' protokolü imzalandı.

İNDİRİM VE AVANTAJLAR DA BULUNUYOR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Halkbank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' imzalandı.

ATSO Başkanı Davut Çetin ve Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir'in imza koyduğu protokol kapsamında ATSO üyesi işletmelere Paraf Kredi Kartı ile aldıkları ürün için 1,5 yıla yayılan esnek vade imkânı sunulurken, satıcı işletmeler de Halkbank garantisi ile tahsilat sorunu yaşamayacak.

Başkan Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank tarafından 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması'nın hayata geçirildiğini belirterek, ATSO ile Halkbank arasında imzalanan protokol ile ATSO üyelerinin ticarete nefes aldıracak önemli avantajlardan yararlanacağını bildirdi.

Başkan Davut Çetin, imzalanan anlaşmanın vadeli mal alım satımında, bankalardan kredi çekmede ve çek senet gibi işlemlerinde zorluk yaşayan Antalya firmalarına merhem olacağını söyledi.

Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün Halk Bankası ile imzaladığımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacına merhem oluyoruz, üretimde ve ticarette devamlılığı sağlayacak, kent ekonomisinde çarkların dönmesine destek verecekönemli bir iş birliğine gidiyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açan bu işbirliği kapsamında üyelerimiz, çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan ürünlerini satabilecek. Satılan ürünün bedelini, tahsilat riski taşımadan Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacak. Ürün satın almak isteyen üyelerimiz de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla ürününü alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapabilecek."

Hem alıcının hem de satıcının nakit akışlarını rahatlatacak olan anlaşmanın ATSO üyelerine başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunduğunu kaydeden Başkan Davut Çetin, "Tüm üyelerimiz Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek" dedi.