Halkbank resmen duyurdu! Faiz...

Halkbank'tan önemli adım. Halkbank pandemi sürecinde ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. İmzalar peş peşe atıldı. Ankara Ticaret Odası, Türkiye Halk Bankası Ankara Bölge Müdürlüğü ile "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" iş birliği protokolü imzaladı.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Hizmet Binası'nda düzenlenen törende, taraflar adına imzaları, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Halk Bankası Ankara Bölge Müdürü Ahmet Karakaş attı.
540 GÜN VADE İMKANI
Baran, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren reel sektör için kamu bankalarının desteğinin önemli olduğuna dikkati çekti.
Söz konusu protokolün reel sektörü rahatlatacak önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baran, "Alıcının ve satıcının ticari hayattaki risklerini ve aklındaki şüphelerini ortadan kaldırarak problemlere çözüm yolu sunan bir anlaşma imzaladık. Halk Bankası'nın kartlı ödeme sistemiyle, alıcı ve satıcı güven içinde alışveriş yapacak. Satıcılar, 'malımı sattım ama paramı tahsil edebilir miyim?' endişesi duymayacak, alıcılar da 'tedarikimi sağladım ama ödeme yapabilecek miyim?' kaygısından kurtulacak." ifadelerini kullandı.
Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Halk Bankası ile başlattığı "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" projesi kapsamında, hayata geçirilen protokolün sağladığı imkanlarla alıcı ve satıcılar arasındaki tedarik zincirinin aksamadan devamının mümkün olacağını belirterek, "Mevduat faizlerinin altında bir oranla kullanılacak kartla yapılan alışverişlerde 18 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Böylelikle üyelerimiz 540 güne kadar vade imkanıyla, tahsilat riskini sıfıra indirerek ticaretini sürdürebilecek." bilgisini paylaştı.
FİNANSMAN İHTİYACI KARŞILANACAK
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Halk Bank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' protokolü imzalandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile HalkBank arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan 'Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi' kapsamında Kayseri Ticaret Odası ile Halkbank Kayseri Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Finansman protokolüne KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bölge Koordinatörü Hakan Yılmaz Kefkir, Bölge Pazarlama Koordinatörü Cantürk Baltacı ile Ticari Şube Müdürü Turan Yalçın katıldı.
Başkan Gülsoy, "Çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bilindiği üzere pandemi süreci tüm sektörleri olumsuz yönde etkiledi. Üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bu zorlu süreçte Halk Bankası ile yapılan 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir protokoldür. Oda üyelerimizin alım satım işlemlerinde kolaylık sağlayacak olması, finansman ihtiyacını karşılarken üretim ve ticarette devamlılığını koruyacaktır." dedi.
İNDİRİM VE AVANTAJLAR DA BULUNUYOR
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Halkbank arasında 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' imzalandı.
ATSO Başkanı Davut Çetin ve Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir'in imza koyduğu protokol kapsamında ATSO üyesi işletmelere Paraf Kredi Kartı ile aldıkları ürün için 1,5 yıla yayılan esnek vade imkânı sunulurken, satıcı işletmeler de Halkbank garantisi ile tahsilat sorunu yaşamayacak.
Başkan Davut Çetin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank tarafından 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması'nın hayata geçirildiğini belirterek, ATSO ile Halkbank arasında imzalanan protokol ile ATSO üyelerinin ticarete nefes aldıracak önemli avantajlardan yararlanacağını bildirdi.
Başkan Davut Çetin, imzalanan anlaşmanın vadeli mal alım satımında, bankalardan kredi çekmede ve çek senet gibi işlemlerinde zorluk yaşayan Antalya firmalarına merhem olacağını söyledi.
Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:
Bugün Halk Bankası ile imzaladığımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacına merhem oluyoruz, üretimde ve ticarette devamlılığı sağlayacak, kent ekonomisinde çarkların dönmesine destek verecekönemli bir iş birliğine gidiyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açan bu işbirliği kapsamında üyelerimiz, çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan ürünlerini satabilecek. Satılan ürünün bedelini, tahsilat riski taşımadan Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacak. Ürün satın almak isteyen üyelerimiz de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla ürününü alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapabilecek."
Hem alıcının hem de satıcının nakit akışlarını rahatlatacak olan anlaşmanın ATSO üyelerine başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunduğunu kaydeden Başkan Davut Çetin, "Tüm üyelerimiz Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek" dedi.
Başkan Davut Çetin, ATSO üyelerini bu imkândan yararlanmaya davet ederken, Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı anlaşmasının hayata geçiren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür ediyorum" dedi.