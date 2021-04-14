Halkbank resmen duyurdu! Bugün başladı

Banka çalışma saatleri bankada işi olanlar tarafından sık sık aratılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yaşanan bankaların güncel çalışma saatleri merak ediliyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirle bazı bankalar 81 ildeki tüm şubelerinde çalışma saatlerini değiştirdi. Halkbank da yeni mesai saatlerini uygulamaya başladı.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
Yeni çalışma saatleri müşterilere SMS ile bildirildi. Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 14.04.2021 Çarşamba gününden itibaren şube çalışma saatlerimiz 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."