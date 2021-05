Halkbank ödeyecek! İmzalar atıldı, 9 bin 60 lira...

Yozgat Bozok Üniversitesi, personline verilecek promosyon için ihaleye çıktı. İhaleye 8 banka teklif verdi. Yozgat Bozok Üniversitesi ile bankalar arasında yapılan promosyon ihalesini kazanan Halk Bankası, beş yıllığına personel başına 9 bin 60 TL promosyon ödemesi yapacak. Eğitim -Bir-Sen Üniversite Temsilciliği de ihaleye yetkili sendika olarak katıldı. Eğitim-Bir-Sen Üniversite Başkanı Öğr. Gör. Hasan Can, 2021 Yılı Haziran Ayında 2 Bin 29 personelin her birine tek seferde 9 bin 60 TL promosyon ödemesi yapılacağını ve bunun Türkiye rekoru olduğunu ifade etti. Promosyon anlaşmasında kişi başına düşen miktarın, şuana yapılan promosyon ihaleleri içerisinde en yüksek miktar olduğunu belirten Can, "Anlaşmanın, tek seferde ve eşit miktarda promosyon alacak olan üniversitemiz akademik, idari ve 4/d personeline hayırlı olmasını diliyorum" dedi.