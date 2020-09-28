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Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz reddedildi!

28 Eylül 2020 Pazartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 14:35

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.


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