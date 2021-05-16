Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahalar açıldı mı?

Türkiye'de 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine geçiliyor. Normalleşme sürecinin detayları, İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine gönderilen genelge ile belli oldu. Bu süreçte en çok halı sahaların açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Detaylar genelgede tek tek açıklandı. Peki, Halı sahalar açık mı? Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın Kademeli Normalleşme Genelgesi...

17 gün süren tam kapanma sürecinin ardından Türkiye 2 haftalık kademeli normalleşme dönemine giriyor. Salgın tedbirlerinde 17 gün öncesine dönen Türkiye'de, normalleşmenin kalıcı olması için İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni valiliklere gönderdi. Normalleşme sürecine ilişkin tüm detaylar genelgede yer aldı ve başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere, çalışma saatleri ile açık ve kapalı olacak iş yerleri de tek tek açıklandı. Tam kapanmada en çok merak edilen konuların başında gelen halı sahaların açılıp açılmayacağına ilişkin detaylar genelgede yer aldı. Peki, Halı sahalar açık mı? Halı sahalar açılacak mı? Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi ve halı sahaların durumu...

HALI SAHALAR AÇIK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Bu işyerleri arasında halı sahalar, yüzme havuzları ve spor salonları gibi yerler de yer alıyor.

İşte genelgede belirtilen kapalı olacak iş yerleri:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

kademeli normalleşme döneminde kapalı olacak halı sahaların 1 Haziran'dan sonraki süreçte açılıp açılmayacağına karar verilecek.