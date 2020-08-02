02 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2340 -0.53
USD 6,9800 -0.10 ALTIN 443,290 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Haldun Dormen'in acı günü!

02 Ağustos 2020 Pazar - 17:53 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 17:53

Türk Tiyatrosu'nun duayen isimlerinden Haldun Dormen'in kız kardeşi Güler Dormen Yiğit, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.


Usta sanatçı Haldun Dormen'in kız kardeşi ve yıllarca Haldun Dormen Tiyatrosu'nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 
 
Acı haberi oyuncu Nedim Saban, sosyal medya hesabından, "Haldun Dormen Hocamız'ın kardeşi Güler Yiğit’in ölüm haberini çok üzülerek aldım. Daha bugün İpek İzci ile yaptığı röportajda tiyatromuza kostüm tasarımcılığı fikrini kazandırdığını anlatmış Haldun Dormen. 1950’lerde oyuncu kostümü evden getirirmiş, Dormen Tiyatrosu karakter yaratmak için kostüm tasarımı fikrini geliştirmiş. Güler Yiğit de bu konuda öncüydü. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.

ETİKETLER

haldun dormen güler dormen yiğit kalp krizi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.