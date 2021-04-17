Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketlerin çalışma saatleri

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde yeni dönem resmen başladı. Kısmi kapanma süreci olarak adlandırılan bu yeni dönemin yeni kuralları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde detayları ile paylaşıldı. Ülke geneline gönderilen genelgede kısmi kapanma sürecinde açık olacak işyerleri, çalışma saatleri ve sokağa çıkma yasağının kapsamı etraflıca paylaşıldı. Hafta sonu yasakları ile birlikte pek çok kişi hafta sonu marketler ve çalışma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. İnternette sıklıkla 'Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?' soruları araştırılıyor. Peki, Bugün marketler açık mı? Bugün marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri...

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Koronavirüs vaka artışları ve mutasyon nedeniyle Türkiye genelinde kısmi kapanma ilan edildi. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile uyulması gereken kurallar ve dikkat edilmesi gerekenler detaylı bir şekilde paylaşıldı. Ülke geneline gönderilen genelgede kısmi kapanma sürecinde bazı işyerinini çalışma saatleri değişti ve sokağa çıkma yasağının kuralları yeniden belirlendi. Kısmi kapanmanın ilk hafta sonu yasağında vatdandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Sıklıkla 'Hafta sonu marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaça kadar açık?' soruları araştırılıyor. Peki, Cumartesi pazar marketler açık mı? Cumartesi pazar marketler kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı? Bugün marketler kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Kısmi Kapanma Genelgesi'ne göre hafta sonları cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

ÖZEL ARAÇLA MARKETLERE GİDİLEBİLİR Mİ?

Genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek." ifadeleri kullanıldı.

HAFTA SONU MARKETLERDEN ONLİNE SİPARİŞ VERİLEBİLECEK Mİ?

10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.