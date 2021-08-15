Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Kafe, restoran tüm kapalı alanları kapsıyor! Eylül ayı itibarıyla...

Sokağa çıkma yasakarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Ve belli oluyor. 'Yasaklar geri dönecek mi?' sorusu cevabını buluyor. Özellikle yeni yasaklar ve aşı olmayanlarla ilgili oluşan spekülasyonlara ilişkin değerlendirmeler için gözlerin çevrildiği kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek nihai karar alınacak. Bakanların görev alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştireceği toplantıda birçok kritik başlık yer alacak.