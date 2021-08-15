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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Kafe, restoran tüm kapalı alanları kapsıyor! Eylül ayı itibarıyla...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Yasakların geri dönmesi öngörülüyor. 'Sokağa çıkma yasakları geri dönecek mi?' sorusu Kabine toplantısında cevabını bulacak. Başta koronavirüs pandemisi olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan birçok konuyla ilgili alınacak kararlara ilişkin gözler kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek nihai karar alınacak. Bunun yanında uzmanlar eylül ayı itibarıyla yasakların geri dönebileceğini belirtiyor. Aşı olmayanların kafe, restoran, lokanta, sinema, konser, tiyatro vb. gibi kapalı alınmaması gündemde. İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Sokağa çıkma yasakarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Ve belli oluyor. 'Yasaklar geri dönecek mi?' sorusu cevabını buluyor. Özellikle yeni yasaklar ve aşı olmayanlarla ilgili oluşan spekülasyonlara ilişkin değerlendirmeler için gözlerin çevrildiği kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek nihai karar alınacak. Bakanların görev alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştireceği toplantıda birçok kritik başlık yer alacak.