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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

DHA |  21 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:22 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 10:24

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü Ahmet Bürkük ile eşi Safinaz Birkük yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.


Bingöl'ün Adaklı ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Kaza, gece saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Kozlu köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Bürkük yönetimindeki 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Bürkük ile eşi Safinaz Bürkük öldü, isimleri belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. 
 
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların acil serviste tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden Bürkük çiftinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
 

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