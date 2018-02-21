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Haber ajansından büyük Afrin skandalı!

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 14:13 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 15:29

Suriye'de Fransız Haber Ajansı AFP'ye çalışan foto muhabiri George Ourfalian'ın, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Muhabirin rejime bağlı terörist grupların dün Afrin bölgesine doğru ilerleyişine ilişkin görseli "Afrin merkeze girildi" şeklinde servis ettiği ve Esad rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar "yakın" ilişkiler kurduğu anlaşıldı.


Suriye'de AFP'ye çalışan foto muhabiri George Ourfalian'ın TSK'nin  Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı belirlendi.
 
Ourfalian'ın dün AFP için çektiği fotoğrafta "Suriye hükümeti  destekçisi savaşçıların Afrin merkeze girdiği" iddiasını kullanması dikkati  çekerken AFP, söz konusu bilgiyi "Esad hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin  bölgesine girişi" şeklinde düzeltti.
 
Sosyal medyada, rejimin ünlü gazetecilerinden Şadi Hilwa ile de samimi  pozlarını paylaşan Ourfalian'ın, Esad rejimi askerleriyle de sık sık görüştüğü ve  yakın ilişkiler kurduğu gözlendi.
 
 
 
 
Fotoğraflarda, AFP'ye çalışan Ourfalian'ın, Esad rejimi askerleriyle  zafer işareti yapacak kadar rejime yakın olduğu ve rejimin gazetecisi gibi  çalıştığı görülüyor.
 
Ourfalian'ın, Esed askerlerine ait tank ve karargahlarda Esad  askerleriyle çekilmiş çeşitli görüntüleri bulunuyor.
 
Dün Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek  amacıyla saat 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden  hareket eden rejim destekçisi terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu ateşi üzerine  kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.
 

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