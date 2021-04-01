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Güvenlik teklifi yeniden oylanacak

01 Nisan 2021 Perşembe - 17:14 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 17:14

Meclis'te dün maddelerine geçilmesi reddedilen güvenlik soruşturması teklifi salı günü yeniden görüşülecek.


TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefetin oyları ile reddedilen, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Teklifin oylaması 6 Nisan'da yapılacak.
 

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