Güvenlik güçlerini seramik zırh koruyacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen balistik zırh çözümleriyle güvenlik güçlerinin operasyon sahasındaki güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nurol Teknoloji, Ankara 'da bulunan 3 üretim tesisinde balistik koruyucu zırh sistemleri üretiyor.

Bor karbür, silisyum karbür ve alumina seramiklerle ileri balistik zırhlı çözümleri üretebilen dünyadaki birkaç firmadan biri olan Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve diğer kolluk güçlerinin olası en yüksek tehdide karşı korunmalarını ve operasyon alanlarında avantaj sağlamasını amaçlıyor.

Zırh çözümlerinde kullanılan malzemeler ve karışımlar için özgün reçeteler ve üretim yöntemleri geliştirilirken, şirket yetkilileri bu sayede "dünyanın en hafif zırh çözümlerini" ortaya koyabildiklerini vurguluyor.