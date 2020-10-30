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Gurur Aydoğan hedef şaşırtmaya çalıştı, aynı binaya girdiler

Çeşme'de geçtiğimiz temmuz ayında aşk yaşadıkları konuşulan, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, önceki akşam Bebek Otel'de eğlencedeydi. İkili gece sonunda aynı binaya giriş yaptı.

Gurur Aydoğan hedef şaşırtmaya çalıştı, aynı binaya girdiler Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, önceki akşam Bebek Otel'den çıkarken görüntülendi. Mekandan ilk olarak Altınbilek çıktı.
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