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GÜNSEL'de işler hızlanıyor!

07 Ocak 2021 Perşembe - 17:48 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 17:48

KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL seri üretim çalışmalarına devam ediyor.


Kasım ayında İstanbul’daki bir fuarda tanıtılan GÜNSEL'in ilk modeli B9, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat çalışmasıyla geliştirildi. Seri üretime hazırlanan GÜNSEL’de mühendis, tasarımcı ve üretim personelinden oluşan 175 kişilik ekip çalışmayı sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamada ilk etapta 1.000 araç üretecek olan markanın ekibini de büyüteceği belirtildi.Mevcut ekibin işe alınacak yaklaşık 100 kişi ile güçlendirileceği açıklandı.Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisi’nde çalışmak üzere işe alınacak kişilerin en az lise mezunu olması gerekiyor.

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GÜNSEL KKTC yerli otomobil yerli otomobil
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