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Güney Kore, uzay çalışmalarına hız verecek

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 14:34 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 14:34

Güney Kore, 2022'ye kadar iki uzay roketi fırlatarak Ay yörüngesine yeni nesil uydular konuşlandırmayı planlıyor.


Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Bilim ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından yapılan açıklamada, uzaya yerli uzay roketi fırlatılması ve gönderilen  uyduların geliştirilmesi çalışmalarının hedeflerine ulaşması için çabaların iki  katına çıkaracağı bildirildi.
 
Açıklamada, bu kapsamda yerli üretilecek, 300 ton ağırlığındaki iki  adet  "Nuri" isimli uzay roketinin 2021-2022 yıllarında fırlatılarak yeni nesil  uyduların Ay'ın yörüngesine konuşlandırılacağı belirtildi.
 
Roketlerin başarılı şekilde uzaya gönderilmesinin önemine vurgu  yapılan açıklamada, bunun birden fazla uydu göndermek için gereken teknik  bilgilerin elde edilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.
 
Güney Kore'nin 2029'da daha güçlü roketler fırlatmak amacıyla gelecek  yıl bir roket üretim programı daha başlatması bekleniyor.
 
Ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi  "Falcon 9" roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden dün  fırlatılmıştı.
 

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