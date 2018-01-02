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Güney Kore'den Kuzey'e üst düzey görüşme teklifi

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 10:32 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 10:32

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho, iki ülke temsilcilerinin 9 Ocak'ta Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini önerdi.


Güney Kore, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış  Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulundu. 
 
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho  Myoung-gyon, iki ülke temsilcilerinin 9 Ocak'ta Güney ve Kuzey Kore sınırındaki  askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini önerdi.
 
Cho, görüşmenin gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, Olimpiyat iş  birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin  iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacağını açıkladı.
 
Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin  PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunlarına katılması için hızla önlem alınması  çağrısında bulundu.
 
Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de (Mavi Ev) düzenlenen kabine  toplantısında konuşan Moon, "Birleşme Bakanlığı ile Kültür ve Spor Bakanlığının,  Güney-Kuzey diyaloğunu biran önce iyileştirmek ve Kuzey Kore heyetinin  PyeongChang Olimpiyatları'na katılımını sağlamak için hızlı bir çözüm yolu  bulmasını ümit ediyorum." dedi.
 
Kim Jong-un gerilimin düşülmesini istemişti
 
Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Kore Yarımadası'nda askeri  gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini  vurgulamıştı.
 
Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet  gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını  ifade etmişti.
 
"Güney Kore'de düzenlenecek Kış Oyunları, ülke için iyi bir fırsat  olacaktır. Kış Olimpiyatları'nın başarılı olmasını diliyoruz. Heyet gönderilmesi  dahil çeşitli adımlar atmaya hazırız." diyen Kim, bu amaçla iki Kore'den  yetkililerin acilen buluşabileceklerini söylemişti.
 
Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Soo-hyun, dün basına yaptığı  açıklamada, Kuzey Kore liderinin, olimpiyatlara heyet gönderme yönündeki  istekliliğini ifade etmiş olmasından ve Koreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi  gerektiğini kabul ederek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduğunu  belirtmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetmişti.
 
  
 

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