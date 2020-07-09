Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı için ailesi kayıp ihbarında bulundu

Yonhap ajansının haberine göre, Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" belirtti.

Seul emniyetinde Park'ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, Belediye Başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söyledi. Polis, kızının, Park'a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktardı.

Yonhap ajansının haberine göre, Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" belirtti. Seul emniyetinde Park'ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, Belediye Başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söyledi.

Polis, kızının, Park'a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktardı.