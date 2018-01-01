01 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
8°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.333 0.74 EURO 4,5510 0.80
USD 3,7910 0.42 ALTIN 158,830 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Güney Kore bir tankere daha el koydu

AA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 0:11 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 0:11

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye petrol götürdüğünden şüphelendiği Panama bayraklı bir tankere el koyduğu bildirildi.


Güney Kore Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir  yetkili, 5 bin 100 ton kapasiteli "KOTI" adlı tanker ve mürettebatının ülkenin  Pyeongtaek-Danjin limanında tutulduğunu, geminin "Kuzey Kore ilişkili" faaliyet  nedeniyle inceleneceğini belirtti.
 
Pyeongtaek Bölge Ofisinden bir yetkili de geminin limandan ayrılmasına  21 Aralık'tan bu yana  izin verilmediğini kaydetti.
 
Seul yönetimi, önceki gün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin  (BMGK) kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore ile petrol ticareti yapan Hong Kong  bandıralı Lighthouse Winmore tankerine el koyduğunu duyurmuştu. Geminin  uluslararası sularda Pyongyang yönetimine ait bir gemiye 600 ton petrol ürünü  naklettiği belirtiliyor.
 
Eylül ayında BMGK, nükleer ve füze programını sürdüren Kuzey Kore’ye  rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi kararını kabul etmişti. Kararda  petrol satışının, ekim ayından yıl sonuna kadarki üç aylık sürede 500 bin varil,  2018'de de 2 milyon varil ile sınırlandırılacağı kaydedilmişti.
 
BMGK 22 Aralık’ta da Çin ve Rusya’nın desteğiyle Kuzey Kore'ye ihraç  edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilerek bu ülkeye ham  petrol yıllık ihracatının 4 milyon varille sınırlandırılması ve yurt dışında  çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesine yönelik  yaptırım kararını benimsemişti.  
 
  
 
 
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.