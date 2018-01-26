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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sandık başına gidiyor

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 9:33 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 9:33

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 28 Ocak'ta yeni liderini belirlemek amacıyla sandık başına gidecek.


Pazar günü yapılacak seçimde sadece Rum kesimini yönetecek ve sosyal  politikaları yürütecek kişi değil, Kıbrıs müzakerelerini yönetecek kişi de  belirlenmiş olacak.
 
Seçimde son 5 yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan, sağcı  muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi  (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in yanı sıra Akel'den Stavros Malas, DİKO, EDEK,  Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar  İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı  Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas  Evstratiu yarışacak.
 
GKRY'de kayıtlı 550 bin 876 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 657'si  Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Bir önceki seçimde 545 bin Rum, 604 Kıbrıslı Türk  oy kullanmıştı.
 
Yurt dışında 11 bin 683 seçmeni bulunan Rum yönetimi, yurt dışındaki  vatandaşlarının oy kullanmasını temin amacıyla başta Yunanistan'ın çeşitli  kentleri ve İngiltere olmak üzere Berlin, Viyana, Budapeşte, Brüksel, New York,  Doha, Paris, Prag ve Riyad dahil 38 yerde seçim merkezleri kuracak.
 
Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 oy oranını geçememesi durumunda  seçim, en çok oy alan iki aday arasında bir sonraki hafta tekrarlanacak.
 
Anketlere göre Anastasiadis önde
 
Anketlere göre, Anastadiadis yüzde 34,2 ile önde görünüyor.
Anketler, Akel'in adayı Malas'ın oy oranının yüzde 23,1, bağımsız aday  Papadopulos yüzde 22,6 olabileceğine işaret ediyor. Analistler, Anastasiadis ile  Papadopulos veya Malas'ın ikici tura kalabileceği yorumunu yapıyor.
 
Malas'ın ikinci tura kalması durumunda Anastasiadis'in oyların yüzde  47'sini, Malas'ın ise yüzde 31'ini alması bekleniyor. İkinci turda Anastasiadis  ile Papadopulos'un kalması durumunda ise Anastasiadis'in oy oranının yüzde 43,  Papadopulos ise yüzde 31 olması tahmin ediliyor.
 
Adayların Kıbrıs sorununa yaklaşımı
 
Hem 2004'te Annan Planı'na ''Evet'' diyen hem de son beş yıllık  döneminde eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile  Kıbrıs müzakerelerini yürüten Anastasiadis, kampanya sırasında başarısızlıkla  sonuçlanan görüşmelerin tüm sorumluluğunu Türk tarafına yüklemiş ve Kıbrıs  sorununun çözümünün öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtmişti.
 
Yeniden birleşmiş, bağımsız bir Kıbrıs arzu ettiğini dile getiren  Anastasiadis, seçimlerin hemen ardından müzakerelerin başlamasını umut ettiğini  ancak uluslararası bir konferans için ön hazırlığın şart olduğunu kaydetti.
 
AKEL’in adayı Malas ise seçilmesi halinde önceliğinin Kıbrıs sorununun  çözümü olacağını ve herhangi bir koşul öne sürmeden BM Genel Sekreteri tarafından  önerilen sürecin, Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi için Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı ile hemen temasa geçeceğini söyledi.
 
İki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı kapsamlı çözümden yana  olduklarını sürekli vurgulayan Malas, toplumları yakınlaştıracak iki toplumlu iş  birliklerini teşvik edeceğini dile getirdi.
 
GKRY'nin eski lideri Tasos Papadopulos’un oğlu Nikolas Papadopulos ise  müzakerelerde bugüne kadar Rum liderlerin “tavizi” olarak gördüğü uzlaşıları  reddedip Rum tarafının önerilerini geri çekeceğini savundu.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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