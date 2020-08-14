Güneşlenirken kitap okudu!

Kanal D’de ekrana gelen ‘Magazin D’ programını sunan oyuncu Aslı Turanlı, “Aynı anda iki kitap birden okuyorum. Yaratıcılığımı destekliyor. Formatını kendim hazırladığım yeni programım için içerik oluşturmamda yardımcı oluyor” dedi.
ÇOCUKLUĞUM ÇOK RENKLİ GEÇTİ
Aslı Turanlı kendisini şu sözlerle anlatmıştı; “Eğlenceli bir ailem vardı ve çocukluğum çok renkli geçti. Yerimde duramayan bir çocuktum diyebilirim. İnsanlarla iletişimim hep çok iyiydi. Küçük yaştan beri yabancı dizi ve filmler izlerdim. Bunun bana yabancı dil öğrenme konusunda çok artısı oldu. Kendimi bildim bileli çevremdekilerle hep İngilizce konuşurum. Benim eğitim hayatım aslında tamamen oyunculuk üzerine oldu. 17 yaşında tiyatro ile başladım. Sonra Marmara Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünü kazandım. Üniversite eğitimim devam ederken hayallerimin peşinden koşarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldım.”