Gümüşhane'de 1 milyon liralık eğitim yatırımı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaklaşık 1 milyon liraya mal edilen 5'i kodlama atölyesi olmak üzere 10 eğitim atölyesinin açılışı yapıldı.

Gümüşhane Şiran Halk Eğitim i Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende, ilçede öğrencilere hizmet verecek 3 zenginleştirilmiş kütüphane, 5 kodlama atölyesi, bir özel eğitim destek odası ve bir kodlama uygulama atölyesi açıldı.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, projenin uygulanmasına destek veren hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.

Proje kapsamında hazırlanan kodlama atölyelerinde geleceğin bilişimcilerinin yetiştirileceğini ifade eden Memiş, kodlama projesinin çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.

"Çocuklarımızı bilim ve fenin ışığında yetiştireceğiz"

Kodlamanın geleceğin alfabesi olduğunu söyleyen Vali Memiş, "Çocuklarımızı bilim ve fenin ışığında yetiştireceğiz. 2023 hedeflerine böyle ulaşacağız. İlk emri de 'oku' olan bir dinin mensuplarıyız. Teknolojiyi sadece kullanan değil hem kullanan hem de üreten nesiller yetiştireceğiz." diye konuştu.

Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak da teknolojinin zirve yaptığı dönemde hayırseverlerin de katkılarıyla atölyelerin ilçeye kazandırıldığına değindi.

Altıparmak, yeni kurulan atölyelerle Şiran'ın, "Türkiye'de okul sayısına göre en fazla kodlama atölyesi olan ilçe" unvanına kavuştuğunu ifade etti.