Koronavirüs salgını devam ederken, girip sezonunun yaklaşmasıyla grip aşısı ile ilgili merak edilenler de arttı. Grip, geçen yıl neredeyse hiç görülmedi ancak bu sene oldukça etkili olması bekleniyor. Gribin artacağının düşülmesi, girip aşısı konusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, eczanelere grip aşısı geldi mi, grip aşısı ne kadar oldu?

Grip aşısı mevsimi gelince, aşıların gelip gelmediği de sorgulanmaya başlandı. Kovid-19 aşısı yaptıran kişileri gripten korumayacağı için, Kovid-19 aşısı yaptıranların da gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerektiği belirtiliyor. Peki, Grip aşısı geldi mi? Eczanelerde grip aşısı var mı, grip aşısı ne kadar?

Eczanelere grip aşısı geldi mi 2021?

Aşıların 15 Eylül’de depolarda olacağı, 16 Eylül’de de eczanelerde olacağı düşünülüyordu ancak grip aşısı eczanelere henüz gelmedi.

Grip aşısı ne kadar?

Geçen yıl 72.64 TL olan grip aşısı bu yıl 45 TL zamlanarak 117 TL oldu.