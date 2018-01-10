Gribe ne iyi gelir? Grip belirtileri nelerdir?

Grip en fazla görülen salgın hastalıklar arasında yer alıyor. Ciddiye alınmayan girp hastalığı önlem alınmadığında daha büyük sorunlara yol açabiliyor. İşte gripten korunmak ya da kurtulmak için yapılması gerekenler...

GRİP NEDİR?

GRİP BELİRTİLERİ

-Yüksek ateş (38C ve üstü),

-Yorgunluk ve halsizlik

-Baş ağrısı

-Genel ağrı ve sancı

-Kuru ve ağrılı öksürük

-Ayrıca akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı görülebilir

GRİP NASIL GEÇER?

Grip için tek bir “en iyi” tedavi yöntemi yoktur, ancak semptomları azaltabilen pek çok yöntem önerilebilir. Günümüzde grip tedavisi için oldukça etkili bir kaç anti-viral ilaç mevcuttur ancak bunların sadece doktor önerisi ile kullanılması gerekmektedir. Yine bazı reçeteli ilaçlar grip belirtileri ilk ortaya çıktığı zaman alındığında hastalık süresini kısaltabilir. İlaçlar özellikle ilk 48 saat içerisinde alındığında hastalığın ilerlemesini engeller. Soğuk algınlığı ve grip ilaçları ateş, ağrı, burun tıkanıklığı, öksürüğü azaltma gibi konularda size yardım edebilir; ancak onlar gribi tamamen tedavi etmez; sadece bu süreci daha rahat atlatmanıza yardımcı olabilir. Dekonjestanlar burnun şişmiş mukozalarını küçülterek nefes almanıza yardımcı olur.

Ayrıca tuzlu burun spreyleri de açık solunum yollarına yardımcı olabilir. Öksürük preparatları, su ve meyve suları ile birlikte, öksürük yatıştırmaya yardımcı olabilir. 4 yaş altındaki çocuklarda mecbur kalmadıkça öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları kullanılmamalıdır. Çocuğunuz 4 ve 6 yaş arasında ise, herhangi bir ilaç vermeden önce doktorunuza danışın. 6 yaş üzeri çocuklarda semptomları hafifletmek için hekiminizin önerdiği ilaçları kullanabilirsiniz. Vücudunuzdan su kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketin. Bu aynı zamanda burun mukozanızı da rahatlatır. Kahve, çay, kola gibi kafein içeren içecekleri sınırlayın. İştahınızın durumuna göre hareket edin.

Eğer gerçekten aç değilseniz, beyaz pirinç ya da et suyu gibi basit yiyecekleri yemeyi deneyin. Antibiyotikler grip ya da soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olmayacaktır. Antibiyotikler bakterileri öldürür, ancak grip veya soğuk algınlığına neden olan virüsler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Grip bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve bakteriyel enfeksiyonlar için kapıyı açabilir. Bu nedenle gribiniz giderek kötüleşiyorsa bir hekime başvurun. Bakteriyel bir enfeksiyon geçiriyor olabilirsiniz. Ancak bu tür bir durumda antibiyotik tedavisi gerekli olabilir.