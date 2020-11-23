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Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

AA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 15:48 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 15:48

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O. olduğunun tespit edildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında  Mardin-Dargeçit kırsalında jandarma ekiplerinin insansız hava aracı tarafından  tespit edilen teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve  özel harekat birlikleriyle operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.
 
Jandarma Atak helikopteri ve silahlı insansız hava unsurlarının da  kullanıldığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda 3 teröristin  silahlarıyla etkisiz hale getirildiğine değinilen açıklamada, teröristlerden  birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, örgütün sözde  Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O. olduğunun tespit edildiği  kaydedildi.

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