14 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.096 -0.41 EURO 8,6960 0.21
USD 7,3700 0.39 ALTIN 461,070 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gri Liste'de yer alan Belyan Bozyiğit öldürüldü

14 Ağustos 2020 Cuma - 10:03 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 10:48

İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de yer alan 'Destan' kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu açıkladı.


Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "11 Ağustos'ta Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edildi" denildi.
 

ETİKETLER

Gri Liste operasyon İç güvenlik operasyonları Belyan Bozyiğit
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.