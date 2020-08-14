Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "11 Ağustos'ta Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edildi" denildi.
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- Gri Liste'de yer alan Belyan Bozyiğit öldürüldü
Gri Liste'de yer alan Belyan Bozyiğit öldürüldü
14 Ağustos 2020 Cuma - 10:03 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 10:48