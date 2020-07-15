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Gri kategorideki terörist teslim oldu!

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:43 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 15:06

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi


Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri  kategorideki teröristin teslim olduğu bildirildi. 
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile emniyet  ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına  yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.
 
Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda,  Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan bir terörist güvenlik  güçlerine teslim oldu.
 
Bu yıl yürütülen ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin  teslim olması sağlandı.
 
Terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor.
 

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