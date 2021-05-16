Öğleden sonra yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışla yerler beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, araçlarının zarar görmemesi için akaryakıt istasyonlarında ya da saçak altlarında bekledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğüne ulaşan dolunun ekili alanlara da zarar verdiği görüldü.
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- Gözlerine inanamadılar! Yaz geliyor derken her yer beyaza büründü
Gözlerine inanamadılar! Yaz geliyor derken her yer beyaza büründü
Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) | 16 Mayıs 2021 Pazar - 17:55 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 17:55