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Gözlerine inanamadılar! Yaz geliyor derken her yer beyaza büründü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) |  16 Mayıs 2021 Pazar - 17:55 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 17:55

Kocaeli'nin Derince ve Körfez ilçelerinin yüksek kesimlerine fındık büyüklüğünde dolu yağdı.


Öğleden sonra yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışla yerler beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, araçlarının zarar görmemesi için akaryakıt istasyonlarında ya da saçak altlarında bekledi. Zaman zaman ceviz büyüklüğüne ulaşan dolunun ekili alanlara da zarar verdiği görüldü. 
 

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Kocaeli Körfez fındık
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