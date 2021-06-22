Gözler bu pazara çevrildi! 27 Haziran 2021 Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasağı kalktı mı, pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Pazar günü yasak var mı, 27 Haziran 2021 Pazar günü yasak kalktı mı? Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ışığında, Covid salgınıyla mücadele kapsamının değerlendirildiği toplantıda Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımlarından sonra yasakların büyük oranda kaldırıldığı yeni kararlar sıralandı. Peki, 27 Haziran 2021 Pazar günü yasak var mı? İşte Pazar yasağı ile ilgili alınan karar…
27 Haziran 2021 Pazar günü yasak var mı?
Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.