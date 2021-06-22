Gözler bu pazara çevrildi! 27 Haziran 2021 Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasağı kalktı mı, pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

27 Haziran 2021 Pazar günü yasak var mı? 2 hafta 1 yapılan Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi nedeniyle ertelenince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapıldı. Covid salgınıyla mücadele kapsamında son değerlendirmelerin ardından toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı en merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Pazar günü yasak var mı, 27 Haziran 2021 Pazar günü yasak kalktı mı?

Pazar günü yasak var mı, 27 Haziran 2021 Pazar günü yasak kalktı mı? Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ışığında, Covid salgınıyla mücadele kapsamının değerlendirildiği toplantıda Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımlarından sonra yasakların büyük oranda kaldırıldığı yeni kararlar sıralandı. Peki, 27 Haziran 2021 Pazar günü yasak var mı? İşte Pazar yasağı ile ilgili alınan karar…

27 Haziran 2021 Pazar günü yasak var mı?

Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.