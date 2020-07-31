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Görüntüler bugün çekildi! Bayramda resmen akın ettiler
Antalya'nın Alanya ilçesinde plajlar Kurban Bayramı'nda da doldu. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajlara gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Öte yandan Muğla Marmaris'te de Kurban Bayramı tatili için gelenler, plajları doldurdu.
Kurban Bayramının ilk gününde Alanya'ya tatile gelen yerli ve yabancı turistler, güzel havanın tadını plajlarda çıkardı.